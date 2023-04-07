الاحتلال يوعز للمستوطنين بمغادرة الملاجئ

وطن: اوعزت سلطات الاحتلال للمستوطنين بمغادرة الملاجئ، التي دخلوا اليها عقب المواجهة الاخيرة واطلاق المقاومة رشقات صاروخية نحو المستوطنات.

ودعت سلطات الاحتلال المستوطنين الى الخروج من الملاجئ وممارسة حياتهم الطبيعية، مع البقاء بحالة حذر والعودة الى الغرف المغلقة والبقاء فيها لعشر دقائق في حال سماعهم صفارات الانذار، علما ان المستوطنين يحتفلون اليوم بعيد "الفصح اليهودي".

ووفقا للمصادر الاسرائيلية فقد أطلِقت من قطاع غزة 44 قذيفة صاروخية على الأقل خلال الليلة الماضية وفجر اليوم نحو المستوطنات، فيما ذكر جيش الاحتلال انه قصف ثلاثة مواقع في الجنوب اللبناني بدعوى ان الصواريخ التي اطلقت على المستوطنات المقامة بالجليل امس الخميس اطلقت منها، كما وشن الاحتلال غارات على عدة مناطق في قطاع غزة ما الحق اضرارا مادية متباينة.