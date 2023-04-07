لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن احتجاجا على اعتداء الاحتلال على اراضيه

وطن: أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية صباح اليوم الجمعة، عن تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي احتجاجا على الاعتداء الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية: "سنقدم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي احتجاجا على الاعتداء الإسرائيلي على جنوب لبنان".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف مواقع في قطاع غزة المحاصر وفي المنطقة الواقعة بين سهل رأس العين ومخيم الرشيدية جنوبي صور بلبنان، بعد انتصاف ليل الخميس - الجمعة، وذلك في أعقاب تحميل إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مسؤولية إطلاق قذائف صاروخية من جنوب لبنان تجاه أهداف إسرائيلية في الجليل.

وصدر بيان عن قوات اليونيفيل جاء فيه أن "قوات الأمم المتحدة المؤقتة" قالت فيها "إننا رصدنا قصفا في محيط مدينة صور بعد إبلاغنا من قبل "إسرائيل" بأنها سترد على استهدافها بالصواريخ".

وأضافت اليونيفل أن "قائد القوات الدولية على تواصل مع لبنان وإسرائيل وتم إبلاغنا من الطرفين أنهما لا يسعيان إلى الحرب"، ودعت اليونيفيل "الأطراف وقف كافة أنشطتها على جهتي الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل والتطورات خطيرة وتنذر بالتصعي".