يوم الصحة العالمي عام 3202... وشعار العدالة الصحية للجميع!



كتب: د. عقل أبو قرع

السابع من نيسان من كل عام، ما يعرف ب “يوم الصحة العالمي"، حيث يتم الاحتفال به كل عام بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس منظمة الصحة العالمية، ويتم التركيز في كل عام على موضوع صحي محدد، وفي هذا العام، اي عام 2023، اختارت منظمة الصحة العالمية الاحتفال تحت شعار" بناء عالم أكثر عدلاً وصحة للجميع "، سواء فيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية الأولية للناس وبالاعتماد على مبدأ الوقاية، او الرعاية المتقدمة المتخصصة على صعيد العيادات والمستشفيات ، بالتالي الحفاظ على صحة البشر وتوفير الرعاية الصحية لهم في ظروف صحية بيئية ملائمة.

ويأتي الاحتفال بيوم الصحة العالمي هذه الأيام، ولا أحد يجادل أن العالم، يشهد تغيرات في مختلف الجوانب، من حروب مدمرة مع عشرات الالاف من الضحايا، ومن كوارث طبيعية مثل الزلازل التي حدثت مؤخرا في تركيا وسوريا، ومن تغيرات مناخية بيئية عالميه مقلقه، تتمثل في ارتفاع حرارة الارض ومياه المحيطات بسبب ذوبان الجليد وبالتالي زيادة منسوب المياه، وقلة الامطار، وزيادة شدة الاعاصير والفيضانات والتصحر والحرائق والتلوث والتصحر واحتمال انتشار اوبئة لم يعرفها البشر من قبل، وما الى ذلك من تداعيات بيئية ذات ابعاد صحية بعيدة المدى على العالم، وبالطبع نحن في فلسطين لن نكون بالبعيدين عن ذلك، أجلا أو عاجلا.

وفي إطار شعار يوم الصحة العالمي في عام 2023 وتحت مظلة العدالة الصحية للجميع، فان القطاع الصحي في بلادنا، وأسوة بالعديد من الدول في العالم، والتي تعتبر جل اهتمامها هو المواطن، من المفترض ان يحتل مستوى الاولويات الوطنية، ومنها مستوى الميزانية الحكومية، سواء من حيث رصد الميزانيات، أو من حيث اعداد وتدريب والاحتفاظ بالكفاءات المتخصصة، أو من حيث الحصول على أفضل الاجهزة والمعدات، أو من حيث فعالية الادارة والمسؤولين، أو من حيث طبيعة التعامل والاحترام مع المريض والمواطن.

ومبدأ توفر العدالة الصحية للجميع يشمل توفر العدالة أو التعامل بالمساواة في الكيفية او الطريقة التي يتم اتباعها للحصول على الخدمات، وعلى المعلومات المتعلقة بصحة المواطن، او من حيث الاهتمام بالرعاية الصحية بشكل عام، سواء اكانت الرعاية الاولية وهي الاساس، او الثنائية او الثلاثية، او من حيث التركيز على مفهوم الصحة العامة كمفهوم وقائي بالأساس، شامل للبلد وللمجتمع، ويشمل الطعام الصحي والحفاظ على بيئة صحية، وتوفير الأدوية والتطعيمات والنشرات وما يتبع ذلك من أمور صحية متنوعة.

وتوفر العدالة الصحية للجميع تعني الابتعاد عن الاكتظاظ الكبير في غرف الطوارئ في المستشفيات، وبالتالي توفر اماكن او اسرة لحالات طارئة، ومن ثم الحاجة الى المزيد من الأسرة والى المزيد من الطاقم والامكانيات، وحتى الحاجة الى اعادة ترتيب أولويات، والى تبني انظمة ادارية اكثر كفاءة واكثر وضوح وانجع، ورغم الجهد الكبير والعمل المتواصل، والعناية والاهتمام، الذي يبذله الاطباء والممرضون والطواقم، في المستشفيات الحكومية، الا انه قد يحدث ان يبقى المرضى لعدة ساعات ينتظرون في قسم الطوارئ، وهذا يمكن ان ينطبق على الاقسام الاخرى وهذا يؤكد على الحاجة الملحة الى التوسع الافقي والعمودي والذي بدورة يحتاج الى قرارات ادارية، من خلال إعادة توزيع المصادر والامكانيات المادية والبشرية، سواء الداخلية، او الخارجية، من اجل تلبية اولويات الناس، والتي في أحيان عديده تكون أولويات مصيريه.

والعدالة الصحية للجميع تشمل موضوع الادوية، سواء من حيث توفرها وبالأخص في العيادات الحكومية، او من حيث تطبيق قرارات تخفيض اسعارها الدورية، والقلق المتواصل عند الناس حول ذلك، ومن الامثلة على ذلك، ما يتم الاعلان عنه بين الفترة والاخرى عن تخفيض اسعار الكثير من الاصناف من الادوية الاجنبية، بدون ان يكون لذلك اثر سريع على المريض، وهذا يتطلب اعادة النظر في الالية او في الطريقة الادارية، التي يتم من خلالها مراجعة اسعار الادوية، وفي طريقة الاعلان عن ذلك الى وسائل الاعلام، وكذلك والاهم في متابعة ومراقبة تطبيقها في الصيدليات والمستودعات.

والعدالة الصحية للجميع تعني الخروج من دوامة الحصول على التحويلات الطبية لخارج القطاع الصحي الفلسطيني الحكومي، ورغم التطور ومحاولة الضبط والمأسسة والحذر، ورغم النقاش المستفيض الذي اخذه هذا الموضوع، الا ان موضوع التحويلات الطبية الى خارج القطاع الصحي الفلسطيني، ما زال موضوعا مقلقا، ومربكا، ومكلفا ومحيرا، ويحتاج الى العناية والدراسة والمراجعة.

وما زال المواطن العادي يشك في الاجراءات وفي امكانية حصوله على تحويله ملائمه وسريعة ولازمه اذا احتاجها، بدون أن يضطر الى اللجوء الى الاخرين للواسطة والمحسوبية وما الى ذلك من تعقيدات مملة، وما زال هناك اعتقاد ان هذه التحويلات أو معظمها هي حكرا على جهات او اشخاص محددين، وبالتالي ما زال هناك الحاجة الى الضبط والى توخي العدل والانصاف لمن يستحق، والى التوجه اكثر نحو زخم الاعتماد على الذات، من خلال الاستثمار اكثر وبشكل مستدام في امكانيات وكفاءات وخدمات، يمكن من خلالها، التقليل من التحويلات الخارجية المكلفة، والاهم الى تبني مسار الشفافية والمتابعة والتقييم لهذا الموضوع الهام والمقلق والمكلف لميزانية الوزارة.

والعدالة الصحية في بلادنا، وفي ظل مواصلة ضبط ومصادرة مواد فاسدة متعددة، أي غير أمنه أو تفتقد الى الفعالية المرجوة، تتطلب العمل من اجل طمأنة المستهلك حول الطعام الذي يتناول، فالمطلوب من الجهات الرسمية وغير الرسمية المهتمة بسلامة الغذاء والدواء ولمنع وصول المواد الفاسدة للناس، وضع برنامج منظم ومتكامل من اجل سحب عينات عشوائية، سواء اكانت من الخضار او من الفواكه أو من منتجات غذائية متعددة، او من الدواء، او حتى من الخبز والكعك، والحليب ومشتقاته، واجراء الفحوصات الروتينية لهذه العينات، في مختبرات تم اعتمادها، والاهم كذلك نشر نتائج الفحوصات من خلال الاعلام، لكي تصل الى المستهلك.

وفي بلادنا، فأن التركيز على حشد الإمكانيات من أجل توفير العدالة الصحية للجميع يزداد أهمية في ظل التغيرات المناخية العميقة التي تحدث، من ارتفاع حرارة الأرض والتقلبات الجوية وشحة المياه، حيث يفاقم الاحتلال الإسرائيلي ذلك من خلال الاستيلاء على مصادر المياه وبالأخص مصادر المياه الجوفية، والأراضي الزراعية الخصبة، وتشويه النظام الحيوي البيئي الفلسطيني من خلال أقامه المستوطنات وشق الطرق تحت ذرائع مختلفة، والتخلص من النفايات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، وسكب مياه مجاري مستوطنات في أراضي المواطنين الفلسطينيين، واقامة المصانع الكيميائية بجوار المناطق الفلسطينية، حيث شكلت وما زالت هذه التصرفات تشكل تهديدا حقيقيا للنظام البيئي الحيوي الفلسطيني بكل مكوناته، ولإمكانية العيش للمواطن الفلسطيني في ظل ظروف صحية وبيئية حسب المعايير الدولية.

وتوفير العدالة الصحية للجميع وبشكل مستدام، يعني التركيز على التخطيط لاستراتيجيات بعيدة المدى، تعتمد على مبدأ الوقاية والتوعية كأولوية للحفاظ على الصحة العامة ومنها صحة المواطن وصحة البيئة التي يحيا فيها من طعام ومياه وهواء وبيئة العمل، والى التركيز أكثر على التطور النوعي وليس الكمي وبشكل مستدام في الرعاية الصحية الأساسية ، لكي يتواصل تراكم الامور الإيجابية والتطورات الصحيحة التي نراها ونوثقها، ولكي يصبح القطاع الصحي، من القطاعات التي يثق بها المواطن الفلسطيني وبالتالي يدعمها، ويفتخر بها سواء من حيث خدمة المواطن أومن حيث توفر الكفاءات المتخصصة، أو من حيث استعمال الاجهزة والمعدات الحديثة، أو من حيث وجود انظمة ادارية توفر على المواطن الوقت والجهد والمال والضغط النفسي لكي يحصل على الخدمة الصحية التي يستحقها.