مستوطنون يحرقون سيارات ويخطون شعارات معادية للعرب في كفر قاسم

وطن: اعتدى مستوطنون من عصابة ما تسمى "تدفيع الثمن" الإرهابية على مدينة مدينة كفر قاسم بالداخل الفلسطيني المحتل، فجر اليوم الجمعة، وأحرقوا سيارات تعود للأهالي وخطوا عبارات عنصرية معادية للعرب.

وأفاد شهود عيان من كفر قاسم أن مجموعة من الإرهابيين اليهود قامت في ساعات الليل المتأخرة بالاعتداء على سيارات لمواطنين من سكان المدينة، وقاموا بإحراقها، وكتابة عبارات معادية للعرب، وتسببوا بأضرار في الممتلكات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها مستوطنون على كفر قاسم، فقد أقدم مستوطنون من عصابة ما تسمى "تدفيع الثمن" في شباط/ فبراير 2022 وفي آذار/ مارس 2021 على ثقب إطارات سيارات خصوصية وكتابة عبارات عنصرية معادية للعرب في كفر قاسم، وكذلك نفذوا اعتداء إرهابيا، يوم 28 تموز/ يوليو 2019، تضمن إعطاب إطارات مركبات وشاحنات وخط شعارات عنصرية معادية للعرب في المدينة.

وتنفذ عصابات "تدفيع الثمن" اعتداءات عنصرية في العديد من البلدات العربية، كما وتستهدف العصابات أيضا الأماكن المقدسة والمساجد والكنائس والمقابر الإسلامية والمسيحية.

(المصدر- عرب 48)