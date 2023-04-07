الاحتلال يقصف مناطق في لبنان وغزة والمقاومة تطلق المزيد من الصواريخ

وطن: شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، غارات على مواقع في قطاع غزة المحاصر وفي المنطقة الواقعة بين سهل رأس العين ومخيم الرشيدية جنوبي صور بلبنان، بعد انتصاف ليل الخميس - الجمعة، وذلك في أعقاب تحميل إسرائيل حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مسؤولية إطلاق قذائف صاروخية من جنوب لبنان تجاه أهداف إسرائيلية في الجليل.

وتزامن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر مع استهداف مناطق في جنوبي لبنان بدعوى انها تعود لحركة حماس.

وصدر بيان عن قوات اليونيفيل جاء فيه أن "قوات الأمم المتحدة المؤقتة" قالت فيها "إننا رصدنا قصفا في محيط مدينة صور بعد إبلاغنا من قبل "إسرائيل" بأنها سترد على استهدافها بالصواريخ".

وأضافت اليونيفل أن "قائد القوات الدولية على تواصل مع لبنان وإسرائيل وتم إبلاغنا من الطرفين أنهما لا يسعيان إلى الحرب"، ودعت اليونيفيل "الأطراف وقف كافة أنشطتها على جهتي الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل والتطورات خطيرة وتنذر بالتصعي".

وتجدد فجر اليوم إطلاق القذائف الصاروخية من غزة باتجاه المستوطنات إسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، وأصابت قذيفة منزلا بشكل مباشر في مدينة "سديروت" المقامة شمالي القطاع.

كما أعلنت كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلّح لحركة "حماس"، وكتائب "المجاهدين" الجناح المسلّح لحركة المجاهدين، إطلاق صواريخ أرض- جو باتجاه الطائرات الإسرائيلية في سماء غزة.

وأعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية مسؤوليتها عن استهداف ناحل عوز ومفلاسيم برشقة صاروخية في تمام الساعة 12.55 فجر اليوم الجمعة، كما استهدفت موقع أبو مطيبق العسكري برشقة صاروخية في تمام الساعة 2.40 فجر اليوم.

بدورها، قالت كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية إنها قصفت مستوطنة "نتيف عتسراه" برشقة صاروخية ردا على العدوان بحق المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى والقصف على القطاع.

وأفادت قناة إسرائيلية رسمية، صباح الجمعة، بأنه تم إطلاق 40 صاروخا خلال الليلة الماضية من قطاع غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة له.

وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث في تغريدة على تويتر: "تم إطلاق 40 صاروخا خلال الليل باتجاه الجنوب".

وأضافت أنه تم اعتراض نحو نصف هذه الصواريخ بواسطة منظومة "القبة الحديدية"، فيما سقط النصف الآخر في مناطق مفتوحة.

ولأكثر من مرة دوت صافرات الإنذار فيما تسمى مستوطنات "غلاف غزة" خلال الليلة الماضية، بعد إطلاق فصائل فلسطينية مسلحة رشقات صاروخية، ردا على غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على أهداف بالقطاع.

وفتح الاحتلال سلطات الملاجئ في المستوطنات جنوب وشمال ووسط الداخل الفلسطيني المحتل، بما في ذلك في محيط تل أبيب.

06:01

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بان الاعتداءات الإسرائيلية ألحقت أضرارا في مستشفى الدرة للأطفال شرق غزة



05:58



وشن طيران الاحتلال الحربي فجر اليوم، غارات جديدة على مواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. وتصاعدت ألسنة اللهب والدخان من مواقع بمدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي.

04:12



أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، قصف مواقع في لبنان، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأفادت تقارير محلية بسماع دوي صوت انفجار في منطقة صور جنوب لبنان.

01:32



وأعلن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، في بيان أعقب جلسة انعقاده، "اتخاذ سلسلة من القرارات".

وأضاف في بيان أن "جميع القرارات جاءت بناء على توصيات الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن ردًا على إطلاق النار على مواطنين إسرائيليين في الشمال والجنوب".

ونقل البيان المقتضب عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قوله إن "الرد الإسرائيلي، الليلة ولاحقا، سيجبي ثمنًا باهظًا من أعدائنا".

01:21



وكان الاحتلال قرر عند منتصف الليلة الماضية فتح الملاجئ في جميع المستوطنات والمدن في النقب، بحسب ما أفادت التقارير الإسرائيلية، في ظل جولة التصعيدية الحالية إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.