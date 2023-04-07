إصابة طفل برصاص الاحتلال في بلدة الخضر وشاب في حوسان

وطن: أصيب طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت الليلة في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد الناشط أحمد صلاح، أن المواجهات اندلعت في منطقتي "التل" ومفترق "البالوع"، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة طفل (16 عاما) بالرصاص الحي في القدم، نقل إثرها إلى إحدى المستشفيات.

كما أصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الليلة خلال مواجهات اندلعت في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، أن المواجهات تركّزت في منطقة "المطينة" عند المدخل الشرقي للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي، نقل إثرها إلى المستشفى.