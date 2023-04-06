غزة تقاوم العدوان

وطن: شنت طائرات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، غارات جوية على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال استهدف موقع صلاح الدين التابع للمقاومة غرب غزة، كما شن الطيران الحربي غارة جوية على مرصد للمقاومة شرق مدينة غزة .

وقالت، إن المقاومة ردت بإطلاق الرشقات الصاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة، مشيرًا إلى أن المقاومة ردت أيضا بإطلاق صواريخ مضادة للطيران.

واضافت، ان الاحتلال استهداف أرض زراعية شرق حي الزيتون بمدينة غزة، كما شن غارة جوية على مرصد للمقاومة شرقي مدينة غزة، مشيرًا إلى وجود استهداف لأرض زراعية في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وتأتي هذه الأحداث في أعقاب اعتداءات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى، ورد المقاومة الفلسطينية بإطلاق صواريخ تجاه مستوطنات الاحتلال من غزة ولبنان، فيما توعد رئيس وزراء الاحتلال بالرد على إطلاق الصواريخ.

تفاصيل العدوان على غزة:

12:10 المقاومة تطلق دفعة صاروخية جديدة من شمال غزة باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع

11:55 صفارات الانذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

11:42 الطائرات الحربية تشن غارات جوية على أراضي زراعية بمنطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس.

11:39 طيران الاحتلال الحربي يجدد غاراته على محافظتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة

11:37 طائرات الاحتلال تشن غارات جوية عنيفة على أهداف جنوب قطاع غزة

11:35 مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف مرصدًا للمقاومة شرق رفح جنوبي قطاع غزة

11:31 إطلاق أكثر من 4 صواريخ تجاه موقع صلاح الدين للمرة الثانية

11:27 طائرات الاحتلال تقصف أرضًا زراعية شرق حي الزيتون بـ3 صواريخ.

11:27 إطلاق صواريخ مضادة للطائرات تجاه طائرات سلاح الجو الإسرائيلي في سماء قطاع غزة.

11:24 الاحتلال يستهدف موقعاً للمقاومة جنوب مدينة غزة.

يتبع..