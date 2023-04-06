الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تؤكد جهوزية المقاومة للمواجهة

وطن: اكدت الغرف المشتركة لفصائل المقاومة جهوزية المقاومة للمواجهة والرد بكل قوة على أي عدوان والدفاع عن شعبنا في كل أماكن تواجده

وطالبت الغرفة المشتركة في بيان صدر عنها مساء اليوم الاحتلال وقف عدوانه الهمجي بحق المسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين فيه، والتوقف عن مهزلة تصدير أزماته الداخلية باتجاه شعبنا ومقدساتنا.

ويأتي هذا التصريح في ظل تلويح الاحتلال بالرد على إطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه الأراضي المحتلة، وتهديده لفصائل المقاومة في غزة