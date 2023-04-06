نتنياهو: سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمنا لعدوانهم

وطن: قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، في كلمة له مع بدء جلسة المجلس المصغر "الكابنيت": سنضرب أعداءنا وسيدفعون ثمنا لعدوانهم".

وتابع: "الخلاف الداخلي في "إسرائيل" لن يمنعنا من العمل ضد أعدائنا وتوجيه ضربات لهم في أي مكان وفي أي وقت، ومتى اقتضت الضرورة، فنحن جميعًا بلا استثناء متحدون في هذا الأمر".

وادعى أنه لا مصلحة لحكومته في تغيير الوضع الراهن في المسجد الأقصى، قائلًا: "نحن نعمل على تهدئة الأوضاع وسنعمل بحزم ضد المتطرفين الذين يلجأون إلى العنف". وفق تعبيره.

واللافت أن نتنياهو لم يوجه الاتهام لأحد في كلمته عن المسؤول عن اطلاق الصواريخ.