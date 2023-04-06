هنية: نشدد على مواصلة طريق المقاومة والدفاع عن الأقصى بكل الوسائل المتاحة، ولن نسمح لحكومة الاحتلال تنفيذ مخططاتها

وطن: حذر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، حكومة الاحتلال من التمادي في عدوانها على المسجد الأقصى، معتبرا بأنها تشكل خطرا ليس على فلسطين وحدها بل على الدول العربية والإسلامية جمعاء.

جاء ذلك عقب الانتهاء من لقائه بالأمناء العامين لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم في بيروت، وبحث معهم تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة وخصوصًا ما يجري من عدوان متواصل على المسجد الأقصى المبارك من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.

وأدان هنية العدوان الإسرائيلي المتواصل على المسجد الأقصى المبارك، معتبرا إياه بالجريمة غير المسبوقة والعدوان على الأمة الإسلامية ومقدساتها.

وحمل هنية حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يجري من عدوان وحشي على المسجد الأقصى المبارك وعلى المصلين والمعتكفين فيه، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا العدوان الغاشم.

ودعا المجتمع الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لإنقاذ القدس من التهويد والمسجد الأقصى المبارك من التقسيم ولجم حكومة الاحتلال ومنعها من مواصلة عدوانها على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.

كما دعا القوى الحية في أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم للتحرك العاجل لنصرة القدس وفلسطين والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحمايته، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته تجاه أولى القبلتين مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وطالب هنية فصائل المقاومة الفلسطينية كافة بتوحيد صفوفها وتصعيد مقاومتها في مواجهة الاحتلال، فالأولوية اليوم هي لمقاومة الاحتلال، والوحدة الوطنية والمقاومة هما السبيل لتحقيق الانتصار وهزيمة المشروع الإسرائيلي.

وشدد على مواصلة طريق المقاومة والدفاع عن المسجد الأقصى بكل الوسائل المتاحة، مؤكدًا عدم السماح لحكومة الاحتلال تنفيذ مخططاتها في تهويد القدس وتقسيم المسجد الاقصى.