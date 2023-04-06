قوات الاحتلال تعتقل شابين من القدس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الخميس، شابين من بلدة العيساوية، ومن رأس العامود في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيساوية شمال شرق القدس المحتلة، واعتقلت وديع محمود عقب مداهمة منزله كما اعتقتالشاب نضال نجدي عقب اقتحام منزله في حي رأس العامود جنوب المسجد الاقصى المبارك.

في سياق متصل مددت سلطات الاحتلال اعتقال الشاب ثائر بكيرات حتى الحادي عشر من الشهر الجاري.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشاب بكيرات من منزله في صور باهر في التاسع والعشرين من كانون الثاني.