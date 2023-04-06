فرنسا تدعو إلى احترام الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس

وطن: دعت فرنسا إلى "احترام الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس"، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، إن "فرنسا تعرب عن قلقها إزاء أعمال العنف التي دارت في الليلتين الماضيتين في الحرم القدسي الشريف وداخل المسجد القبلي".

وأضافت: "تدعو فرنسا إلى احترام الوضع القائم تاريخيًا في الأماكن المقدسة في القدس والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يفاقم العنف".