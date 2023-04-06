"الكابينيت" يعقد اجتماعًا مساء اليوم عقب إطلاق الصواريخ من لبنان

وطن: من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري "الإسرائيلي" المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" اجتماعا، مساء اليوم الخميس، لمناقشة الأوضاع الأمنية والرد على إطلاق الصواريخ من لبنان.

وبحسب القناة 14 "الإسرائيلية"، فإن اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" سيكون في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم وسيرأس الاجتماع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأطلق من الأراضي اللبنانية، ظهر اليوم، رشقة صاروخية كبيرة تجاه منطقة الجليل الغربي في شمال فلسطين المحتلة، أسفر عن إصابة العديد من المستوطنين وتفعيل لصفارات الانذار صاحبها اطلاق لصواريخ "القبة الحديدية".