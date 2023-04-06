نابلس: الاحتلال يغلق مداخل قصرة بالسواتر الترابية

وطن: أغلقت قوات الاحتلال اليوم، الخميس، مداخل بلدة قصرة جنوب شرق نابلس.

وأفاد رئيس بلدية قصرة هاني عودة أن جرافات الاحتلال شرعت منذ الصباح بإغلاق مدخل البلدة الرئيس والمداخل الفرعية شرقي البلدة بالسواتر الترابية والصخور، مما أدى لإغلاق المنطقة الشرقية بالكامل، وأجبر المواطنين على المرور عبر طرق فرعية بديلة وطويلة.

وأكد أن هذا الاغلاق يأتي في ضمن سياسة العقوبات الجماعية بذريعة استهداف سيارة للمستوطنين أثناء مرورها على الشارع الرئيس بالقرب من مدخل البلدة.