الأسير مسلمة ثابت يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

وطن: دخل الأسير مسلمة ثابت (55 عاما) من بلدة رامين بمحافظة طولكرم، اليوم الخميس، عامه الـ21 في سجون الاحتلال.

واعتقل ثابت في السادس من نيسان عام 2003، حيث حكم عليه الاحتلال بالسّجن لمدة 25 عاما.

وأوضح نادي الأسير أن الأسير ثابت، الذي يقبع في سجن "النقب"، حصل خلال سنوات اعتقاله، على شهادة الماجستير بالدراسات الإسرائيلية، ويستعد لاستكمال درجة الدكتوراه، ويعتبر من قادة الحركة الأسيرة، ومن الأسرى الفاعلين في التعليم الجامعي للأسرى.

ولفت إلى أنّ الأسير ثابت فقد خلال سنوات اعتقاله والدته، علما أنها حرمت من زيارته لسنوات لأسباب صحيّة، إلى أن تمكنت من زيارته بقرار من المحكمة بمركبة إسعاف وذلك قبل وفاتها بفترة وجيزة، وقد التقى الأسير ثابت بها لمدة دقيقة، وخلالها التقطت صورة سريعة معه.

والأسير ثابت متزوج ولديه ولد (ثابت) وابنتان (ديما، ودانا). ابنته (دانا) عندما اُعتقل لم تكن بعد قد أبصرت النور، واليوم هي طالبة جامعية في السنة الدراسية الثانية.