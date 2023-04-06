الإغاثة الزراعية تطلق مشاريع في محافظة سلفيت

وطن: اطلقت جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) مشروعا زراعيا في قرية مردة بمحافظة سلفيت ، وذلك بمشاركة مجموعة العمل التي تضم مؤسسة الهايدرولوجيين الفلسطينيين ومركز الإرشاد النفسي والاجتماعي للمرأة و ممثلة مؤسسة التعاون من أجل السلام الإسبانية ACPP ، بحضور ومشاركة ممثلين عن مجموعة العمل ومديرية زراعة سلفيت وطاقم الإغاثة الزراعية ، بالإضافة للمزارعين و رئيس وأعضاء المجلس القروي في القرية .

وسيتم العمل خلال المشروع على تأهيل 60 دونم أراضي زراعية من خلال العمل الآلي، بناء جدران استنادية بطول 1800 متر مربع تخدم 60 دونم ، تركيب سياج معدني ل 40 دونم ، توزيع مدخلات لإنشاء 20 حديقة منزلية ، توزيع اشتال للمزارعين ، تنفيذ ورش تخصصية مع 5 من فئات المجتمع (مزارعين، شباب، نساء، أطفال، وذوي احتياجات خاصة) ، تشكيل لجنة حماية مجتمعية مكونة من 15 شخص على الأقل ، تنفيذ ورشة مركزية لجميع الفئات والتصويت على أهم المخاطر والكوارث في البلدة من خلال لجنة الحماية المجتمعية ، تنفيذ تدريبات متخصصة لأعضاء لجنة الحماية المجتمعية و تنفيذ مبادرة مجتمعية للحد من أحد المخاطر الذي ستحدده لجنة الحماية المجتمعية .

وتأتي هذه الأنشطة من خلال خلال مشروع "الاستراتيجية المحلية للربط بين الحماية المتكاملة لحقوق وكرامة السكان الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع التركيز بوجه خاص على المساواة بين الجنسين وحماية الطفل والحد من الكوارث" الممول من مقاطعة فالينسيا وحكومة كانتابريا .

كما تم الإعلان عن شق وتأهيل طريق زراعي في قرية اسكاكا في محافظة سلفيت بطول 1500 متر تقع في المناطق المصنفة (ج) ، حيث ستخدم هذه الطريق مئات الدونمات الزراعية و تسهل وصول المزارعين لأراضيهم المهددة بالمصادرة لصالح المشاريع الاستيطانية .