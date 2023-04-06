بلدية نهاريا تقرر فتح الملاجئ العامة أمام المستوطنين

وطن: ذكرت مصادر عبرية ان بلدية الاحتلال في نهاريا شمال فلسطين المحتلة قررت فتح الملاجئ العامة امام المستوطنين.

كما قررت عدة مستوطنات شمال فلسطين المحتلة فتح الملاجئ، وذلك عقب إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على شمال فلسطين المحتلة.

وذكرت مصادر طبية ان 3 مستوطنين على الأقل أصيبوا في القصف من جنوب لبنان.

وقال موقع واللا العبري ان مراكز الدعم النفسي تكثف من نشاطاتها بعد إطلاق الصواريخ من لبنان وذلك للتعامل مع طلبات المستوطنين للحصول على مساعدة نفسية.