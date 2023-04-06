نتنياهو يترأس اجتماع أمني ويهدد بقرارات حاسمة

رام الله - وطن: أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء أنه سيترأس اجتماعًا أمنيا رفيع المستوى لمتابعة التطورات عقب إطلاق رشقات صاروخية من لبنان باتجاه فلسطين المحتلة، "واتخاذ قرارات حازمة".

وأوضح مكتب نتنياهو، أنه يجري اطلاع رئيس الحكومة على الأحداث الأمنية ، حيث سيقيّم الوضع مع رؤساء المؤسسة الأمنية.

وتعرضت مستوطنات الاحتلال شمال فلسطين المحتلة ظهر اليوم لرشقة صاروخية كبيرة قالت مصادر امنية لبنانية انها تتروح بين 20 - 30 صاروخ فقط.