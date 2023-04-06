مؤسسة أكشن إيد-فلسطين تدعم دور الشباب الفلسطيني في دعم الحقوق الإقتصادية والرقمية للنساء في قطاع غزة

وطن: دعمت مؤسسة آكشن إيد فلسطين مبادرات شبابية لتعزيز الحقوق الرقمية والإقتصادية للنساء الفلسطينيات في قطاع غزة . يقود هذه المبادرات المجموعات الشبابية وخاصة لجان الحماية بقيادة المرأة ولجان المساءلة والاستجابة في رفح وخانيونس.

تم تأسيس هذه اللجان من خلال برامج آكشن إيد فلسطين بالشراكة مع جمعية وفاق جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل . تمحور دور الشباب في تنظيم معرض تكنولوجي تراثي فني للنساء والشابات الرياديات ضمن مشروع مؤسسة آكشن إيد فلسطين "تعزيز تأثير وأدوار القيادة للشباب الفلسطيني والشابات لأجل مجتمعات صامده، خضراء وعادلة ضمن الشراكة الاستراتيجية الثانية مع اكشن ايد الدنمارك الممول من الوكالة الدانماركية للتنمية الدولية".

شارك في هذا المعرض 40 إمرأة ريادية من مناطق مختلفة من قطاع غزة. هدفت هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على الرقمنة والحقوق الاقتصادية والرقمية للنساء والشابات الرياديات في قطاع غزة في ظل تحديات المساواة بين الجنسين. ودعمت المبادرات الشبابية النساء صاحبات المشاريع الصغيرة بتسويق منتجاتهن ومشاريعهن. وفر المعرض للنساء فرصة للتشبيك مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني .

تنوعت أدوار الشباب الشابات في تنظيم هذا المعرض. إنخرط الشبابات في تحديد النساء المشاركات الرياديات وتحفيزهن على المشاركة في المعرض وإتخاذ جميع الإستعدادات اللوجستية والفنية لضمان أكبر مشاركة من النساء ، كما عملوا على التواصل مع المؤسسات المجتمعية ورجال وسيدات الأعمال ودعوتهم للمعرض للألتقاء بالنساء وزيادة تسويق منتجاتهن.

ضم المعرض منتجات ومشغولات يدوية وصناعية وأيضا زاوية تكنولوجية لعدد من النساء والشابات الرياديات، لعرضها وتسويقها وتحفيزهن على الاستفادة من وقتهن وتشجيعهن على مواصلة مشاريعهن رغم الظروف السياسية والإقتصادية الصعبة وانقطاع التيار الكهربائي بسبب الحصار الغير قانوني الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة منذ ما يزيد على 15 عاما.

شمل المعرض على كلمات توعوية وتحفيزية للنساء المشاركات. تحدثت الناشطة الإعلامية والنسوية، هداية شمعون من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان التي سلطت الضوء على الفساد المبني على النوع الاجتماعي وغيرها من الكلمات التي ركزت على أهمية توعية النساء بالإجراءات القانونية لتسجيل مشاريعهن .

تحدثت مديرة جمعية وفاق لرعاية المرأة والطفل ، بثينة صبح: "يقام هذا المعرض في رفح في قطاع غزة بهدف الترويج للمنتجات اليدوية والحرفية، وأيضا إيصال صوت الرياديات والشابات الى المؤسسات المانحة ومؤسسات الإقراض والمؤسسات الوزارية لإعطائهم بعض الارشادات والتسهيلات في التراخيص والأمور القانونية التي تلزم مشاريعهم الصغيرة".

تحدثت الريادية حنان سعيد برهوم وهي من الأشخاص ذوي الإعاقة وصاحبة مشروع "مطرزات واشغال فنية": "قدمت الى المعرض لأقوم بعرض منتجاتي واثبت للناس ان الأشخاص ذوي الإعاقة باستطاعتهم العمل وقادرين على الإنتاج ويجب ان يكونوا دائما شركاء في جميع الأنشطة والفعاليات، واتوجه بالشكر لجميع القائمين على هذا المعرض".

أيضا تحدثت الريادية عائشة أبو جريدة من مدينة رفح في قطاع غزة صاحبة معرض تراث البادية فرع الجنوب:

"شاركت في المعرض لعرض المنتجات التراثية والمحافظة على التراث الفلسطيني ".

تحدث الشاب عبد الرحمن أبو عزوم وهو أحد الشباب المشاركين في تنظيم هذا المعرض: " نشعر بمسؤولياتنا كشباب فاعل إزاء تسليط الضوء على الدور البارز للمرأة الريادية في تسليط الضوء على مشاريعهن التكنولوجية والتقنية والريادية واليدوية ومدى استثمار التكنولوجيا لزيادة انتشار أعمالهن من خلال التسويق الرقمي".

حسام ماضي شاب ناشط في منطقة رفح ينشط في مناصر ة حقوق النساء. شارك حسام في تنظيم العديد من فعاليات هذا المعرض : " رسالتنا هي العمل على تعزيز دور المرأة الاقتصادي وقدرتها على انشاء مشروع مدر للدخل من خلال بناء قدراتهن ومهاراتهن. كما وأنه من الممكن يكون المعرض بوابة للمشاركات في تسويق منتجاتهن، وتعريفهن على السوق المحلي وزيادة الزبائن من عدة مدن.