جبريل رجوب: الحكومة ملتزمة مع المعلمين بالاتفاقيات وبداية العام سيكون هناك اتحاد جديد

وطن: اكد جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم الخميس، ان الحكومة ملتزمة بكافة الاتفاقيات الموقعة مع المعلمين، وان الاتحاد سيتغير مع بداية العام.

وأضاف الرجوب خلال مؤتمر صحافي ان " اللجنة المركزية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن ضامن لاي اتفاق مع الحكومة".

وأشار الى ان الحكومة ستصرف 5% من مستحقات المعلمين و 10 % توضع على القسيمة وستلتزم بها علما انه سيتم مراجعة والغاء كل الاجراءات القانونية والمالية والإدارية التي اتخذت بحق المعلمين المضربين.

ودعا الرجوب المعلمين للعودة إلى مدارسهم يوم الأحد القادم لاستكمال العام الدراسي.