(محدث).. اطلاق عشرات الصواريخ من لبنان على المستوطنات بشمال فلسطين

رام الله - وطن: اطلقت عشرات الصواريخ والقذائف ضمن عدة دفعات من جنوب لبنان نحو المستوطنات والتجمعات الاسرائيلية في شمال فلسطين.

وبينما ذكرت بعض المصادر الاعلامية أن نحو 100 صاروخا اطلقت، فان معظم المصادر، سيما اللبنانية تحدثت عن نحو 20 صاروخا وان القبة الحديدية اعترضت قسما منها وان بعض الصواريخ سقطت في مناطق مأهولة.

ودعت سلطات الاحتلال المستوطنين الى النزول الى الملاجئ في المستوطنات المقامة في شمال فلسطين.

وذكرت مصادر عبرية ان مستوطنا اصيب جراء اطلاق الصواريخ، وتم اخلاء شواطئ نهاريا.

ودعا نتنياهو الكابينت (الامني) الاسرائيلي المصغر لجلسة طارئة.

واعلنت دولة الاحتلال اغلاق المجال الجوي من مدينة حيفا وحتى الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

ووفقا لبعض المصادر الاعلامية فان ثلاث رشقات صاروخية اطلقت من الجنوب اللبناني.

وسُمعت صافرات الإنذار في شلومي والبصّة، والزيب، ورأس الناقورة، وفسوطة، وعرب العرامشة، وكسرى سميع، وغيرها من المستوطنات الاسرائيلية.

ورد الاحتلال باطلاق قذائف مدفعية استهدفت الموقع الذي اطلقت منه الصواريخ.