تصنيف الفيفا الجديد للمنتخبات العالمية والعربية

وطن: اعتلى المنتخب الأرجنتيني بطل كأس العالم تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم الجديد لهذا الشهر.

ويتواجد منتخب فرنسا وصيف المونديال في المركز الثاني، وأصبح المنتخب البرازيلي في المركز الثالث.

واحتل منتخب بلجيكا المركز الرابع، ومنتخب إنجلترا المركز الخامس، ومنتخب هولندا السادس، وكرواتيا السابع.

وجاء المنتخب الإيطالي في المركز الثامن، والبرتغالي في المركز التاسع، والإسباني في المركز العاشر.

وفي المركز الحادي عشر المنتخب المغربي وهو الأول عربياً، والثاني خلفه منتخب تونس الـ 28 عالمياً.

ويأتي المنتخب الجزائري في المركز الـ 34، والمنتخب المصري الـ 35، والسعودي الـ 54، والقطري الـ 61.

والعراقي الـ 67، والإماراتي الـ 72، والعماني الـ 73، الأردني الـ 84، والبحريني الـ 85، والسوري الـ 90، والفلسطيني الـ 93، واللبناني الـ 99.

والمنتخب الموريتاني الـ 105، والليبي الـ 121، والسوداني الـ 128، وجزر القمر الـ 131، والكويتي الـ 143، واليمني الـ 157، والجيبوتي الـ 193، والصومالي الـ 201.