الاحتلال يُعزز تواجده العسكري في القدس

وطن: عززت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، من تواجدها العسكري في مدينة القدس؛ لا سيما محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة، خشية اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية، إن الشرطة الإسرائيلية عززت من تواجدها في محيط البلدة القديمة في مدينة القدس، بزعم الحفاظ على الأمن العام.

وأضافت، أنه يسود هدوء حذر حالياً باحات المسجد الأقصى بعد أن تجددت المواجهات قبل منتصف الليلة الماضية بين شرطة الاحتلال والعشرات من المعتكفين في باحات الأقصى.

وأمس الأربعاء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك مجددًا؛ لإخراج المصلين المتواجدين داخل المصلى القبلي ومنع الاعتكاف الليلة، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة.

وعلى إثر هذه الاعتداءات، اندلعت مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال داخل باحات "الأقصى" ومحيطه، تخلله إطلاق رصاص مطاطي، وقنابل صوت وغاز سام صوبهم.

وبدأ عيد الفصح اليهودي اعتبارًا من مساء أمس الأربعاء (5 أبريل/ نيسان)، ويستمر حتى 12 من الشهر ذاته، تزامنًا مع تشديدات عسكرية في القدس، وإغلاق فرضه الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية.