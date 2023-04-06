تايوان ترصد سفنا حربية صينية قرب حدودها

وطن: أعلنت تايوان، اليوم الخميس، رصدها 3 سفن حربية ومروحية صينية بالقرب من حدودها البحرية.

وأوضحت وزارة الدفاع الوطني التايواني في بيان، أنها رصدت مروحية حربية مضادة للغواصات وثلاث سفن حربية صينية حول الجزيرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر البيان أن مروحية مضادة للغواصات من طراز "Ka-28" تابعة للجيش الصيني دخلت الركن الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي التايوانية، مشيرا أن المروحية لم تعبر خط الوسط لمضيق تايوان.

وردا على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفنا بحرية لمراقبة الطائرات والسفن الصينية، وفق البيان.

وبدأت الصين، يوم أمس الأربعاء، ما أسمته "عملية تفتيش خاصة" في مضيق تايوان في إطار عملية مشتركة للقوات المسلحة الصينية.

وتأتي هذه التطورات بعد لقاء رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، يوم أمس الأربعاء، رئيسة تايوان تساي إينغ وين، بولاية كاليفورنيا، وهو ما وصفته الصين بـ"التواطؤ الأمريكي مع تايوان".

وفي 30 مارس/ آذار المنصرم، انتقدت الصين ما وصفته بـ"التواطؤ الأمريكي مع تايوان" على خلفية زيارة رئيسة الأخيرة تساي إنغ ون إلى الولايات المتحدة.

ولا تعترف الصين باستقلال تايوان وتعتبرها جزءا من أراضيها وترفض أي محاولات لانفصالها عنها وتعارض أي اتصال رسمي لها مع واشنطن، بالمقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.