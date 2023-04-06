مخاوف الركود تُخفّض أسعار النفط

وطن: تراجعت أسعار النفط، في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، بعد بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة أثارت مخاوف من ركود عالمي ما سيؤثر على الطلب على الخام.

وتداولت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، صباح الخميس، عند 80.18 دولارًا للبرميل، بانخفاض نسبته 0.53% عن سعر التسوية السابق.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 84.63 دولارًا للبرميل، بانخفاض نسبته 0.44% عن سعر الإغلاق السابق.

ورغم تراجع أسعار النفط إلا أنها تتجه نحو تسجيل مكاسب لثالث أسبوع على التوالي، وجاء الارتفاع بعد أن أعلنت دول في مجموعة "أوبك+" عن تخفيضات طوعية إضافية للإنتاج.

وكان المنتجون الرئيسيون في أوبك+ أعلنوا بشكل مفاجئ يوم الأحد الماضي عن خفض طوعي في إنتاج النفط اعتبارًا من أول مايو وحتى نهاية العام الجاري.

وقد أعطى خفض الإنتاج دفعة كبيرة لأسعار النفط التي كانت انخفضت في مارس الماضي لأدنى مستوياتها في نحو 15 شهرا.

وشمل هذا القرار، خفضا بمقدار 500 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط السعودي، بالإضافة إلى 211 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط العراقي، و144 ألف برميل يوميا من النفط الإماراتي، إلى جانب تخفيضات من دول أخرى في أوبك+.

كما قررت روسيا تمديد خفض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا إلى نهاية العام.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أمس الأربعاء، إن مخزونات الخام تراجعت بأكثر من المتوقع بواقع 3.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 470 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير 4.1 مليون برميل و3.6 مليون برميل على التوالي.

ورغم هذا الانخفاض الأكبر من المتوقع لمخزونات الخام والوقود الأمريكية، تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس، إذ تُقيّم السوق الآفاق الاقتصادية المتدهورة في ظل خطة مجموعة أوبك+ لخفض الإنتاج.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتا أو 0.6% إلى 84.45 دولارًا. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا أو 0.7% إلى 80.13 دولارًا للبرميل.