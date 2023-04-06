ما هي التغريدة التي أزالها إيهود باراك بسرعة؟

كتب: توفيق أبو شومر

محا رئيس وزراء "إسرائيل" الأسبق، إيهود باراك تغريدة في حسابه في تويتر يوم 4-4-2023م قال فيها: "قد ييدو غريبا لكثيرين، أن خشية الدبلوماسيين الغربيين من نجاح الانقلاب اليميني، وخشيتهم من بروز التيار المسيحاني في الشرق الأوسط، ورغبة هذا التيار في مواجهة المسلمين في (جبل الهيكل)، وهم في الوقت نفسه يمتلكون سلاحا نوويا، إنه سيناريو مخيف لايمكن أن يحدث، انعموا بإجازة سعيدة"!

رد عليه سموترتش قبل أن يمحو التغريدة: "باراك، ويائير لابيد ومعهم أنصار البي دي إس من اليساريين يرددون أكاذيب تسيء لإسرائيل، هم يسيئون لاقتصاد إسرائيل، إنها حملة، البي دي إس"!

جدير بالذكر أن "إسرائيل" تلتزم سياسة (الغموض) حول سلاحها النووي، ولا تعترف بامتلاكه!!!