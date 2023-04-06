الاحتلال يمنع آلاف المواطنين من أداء صلاة الفجر بالأقصى

وطن: منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، آلاف المواطنين من سكان الضفة والقدس ومناطق الداخل الفلسطيني المحتل، من دخول المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الفجر.

وأفادت مصادر محلية، أن سلطات الاحتلال منعت المصلين ممن تقل أعمارهم عن ال40 عامًا من أداء صلاة فجر اليوم بالمسجد الأقصى المبارك.

وأدى المئات من المصلين صلاة الفجر على الأسفلت في شوارع القدس بعد منعهم من دخول الأقصى.

في الوقت نفسه، فرضت سلطات الاحتلال إجراءات مشددة في المدينة المقدسة ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، تماشيا مع إعلانها حالة التأهب في المدينة.