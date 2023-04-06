المقاومة في قطاع غزة تطلق رشقة من الصواريخ على مستوطنات الغلاف

وطن: أطلقت المقاومة في قطاع غزة، فجر اليوم الخميس، رشقة صاروخية تجاه مستوطنات "غلاف غزة"، كما واطلقت قذائف هاون باتجاه موقع "كوسوفيم" شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر عبرية أنّ صفارات الإنذار دوت في مستوطنات بالنقب الغربي وأخرى محاذية لقطاع غزة.

وأشارت مصادر محلية، إلى أنّ المضادات الأرضية التابعة للمقاومة تصدت لطائرات الاحتلال في أجواء شمال قطاع غزة.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية أن 5 قذائف صاروخية أطلقت في ساعات الفجر من قطاع غزة تجاه مستوطنات "غلاف غزة" والنقب الغربي.

وأكدت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أنه تم رصد إطلاق صواريخ من القطاع تجاه الغلاف.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن 7 قذائف صاروخية أطلقت فجر اليوم من قطاع غزة، 5 انفجرت في الهواء، و2 في البحر، مشيرة إلى أنه لم يتم تفعيل القبة الحديدية .