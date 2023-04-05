ريال مدريد يهزم برشلونة برباعية ويتأهل لنهائي الكأس

وطن: قاد النجم الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد لانتصار عريض برباعية نظيفة خلال مواجهة الغريم التقليدي برشلونة مساء الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، في معقل (البلوجرانا) "سبوتيفاي كامب نو".

وسجل بنزيما ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 50، و58، و81 على التوالي، وأحرز فينيسيوس هدفًا بالدقيقة 45.

وحسم (الميرنجي) عبوره للنهائي لمواجهة أوساسونا، بمجموع المباراتين (4-1)، حيث أن لقاء الذهاب الذي أقيم في معقل (الميرنجي) "سانتياجو برنابيو" انتهى بفوز برشلونة بهدف دون مقابل.