تظاهرات ووقفات منددة باقتحام الاحتلال للأقصى داخل أراضي الـ48

وطن: نظمت في ساحة الأسير بمدينة حيفا داخل أراضي الـ48، مساء اليوم الأربعاء، تظاهرة منددة باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين.

ورفع المشاركون في التظاهرة العلم الفلسطيني، ويافطات منددة بعدوان الاحتلال على أبناء شعبنا، وصورا للشهيد محمد العصيبي من بلدة حورة في النقب الذي ارتقى برصاص شرطة الاحتلال عند باب السلسلة يوم الجمعة الماضي، مرددين الشعارات الداعية إلى نصرة المسجد الأقصى.

واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي دفعت بقوات معززة إلى مكان التظاهرة، شابة لرفضها إنزال العلم الفلسطيني.

وفي مدينة أم الفحم، شارك المئات في تظاهرة منددة باقتحام المسجد الأقصى والمصلى القبلي والاعتداء على المعتكفين فيه.

وانطلقت التظاهرة من مسجد أبو عبيدة وسط المدينة، وصولا إلى قسم الهندسة بالقرب من المدرسة الثانوية الشاملة.

ورفع المتظاهرون لافتات مطالبة بوقف اعتداءات الاحتلال على المسجد الأقصى، وردع اقتحامات المستوطنين للمسجد، بالإضافة إلى إتاحة حرية العبادة بالمسجد.

وفي بلدة كفر كنا، تظاهر العشرات في ساحة العين تنديدا باقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى.

ووقف عشرات المتظاهرين على طرفي شارع 77 عند ساحة العين بكفر كنا، ورددوا شعارات "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" وحملوا صورا للمسجد الأقصى والأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بانتهاك حرمة المسجد الأقصى والاعتداء على المعتكفين فيه.

ونظمت وقفات احتجاجية، اليوم، في عدة بلدات بالمجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48، بينها سخنين وشفا عمرو ويافة الناصرة، نصرة للمسجد الأقصى والقدس.