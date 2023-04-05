الاحتلال يعتقل شابا من بلدة عجة جنوب جنين ويقتحم الجلمة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا من بلدة عجة جنوب جنين، كما اقتحمت قرية الجلمة.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خلدون عمر قاسم (32 عاما) من بلدة عجة، بعد استدعائه لمراجعة مخابراتها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال نكلت بعائلة قاسم عقب فشلها في اعتقال نجلها خلدون أكثر من مرة، كان آخرها اليوم عقب مداهمة منزل ذويه واحتجاز شقيقيه مهدي وإبراهيم لساعات للضغط على شقيقهم خلدون لتسليم نفسه.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية الجلمة شمال شرق جنين.