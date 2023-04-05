الاحتلال يقتحم مخيم العروب شمال الخليل ويعتقل طفلا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، طفلا (14 عاما) خلال اقتحامها لمخيم العروب شمال الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب، واعتقلت الطفل بيبرس ناصر جوابرة (14 عاما) من أمام منزله.

وأضافت أن مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال المتمركزة في البرج العسكري المقام على مدخل المخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.