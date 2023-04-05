الاحتلال يعتدي على المعتكفين في ساحات الأقصى

وطن: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، على المعتكفين والمصلين في المصلى القبلي والمسجد الأقصى، ما أسفر عن وقوع اصابات.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن أعداداً كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة قبيل الانتهاء من صلاة التراويح، بينما أغلق المعتكفون في المصلى القبلي الأبواب لصد اقتحام.

وذكرت المصادر ذاتها، أن شرطة الاحتلال تتواجد هذه اللحظات على أبواب المسجد القبلي.

وأشارت إلى أن الاعتداء الجديد اسفر عن إصابة بعض المعتكفين بينهم سيدة، حيث اطلقت القوات قنابل الغاز والصوت اتجاههم، إضافة إلى الاعتداء عليهم بالضرب.

وأضافت المصادر، أن طائرة استطلاع تحلق فوق المصلى لمراقبة المصلين.