"التربية" تدعو لانتظام الدوام المدرسي الأحد المقبل وتؤكد صرف علاوة 5% للمعلمين

وطن: أكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم اليوم صرف الراتب كاملا وعلاوة 5% للمعلمين وإدراج الـ10‎ %المتبقية على القسيمة.

وأضافت في بيان صدر، اليوم الأربعاء، عن وكيل الوزارة نافع عساف، أنه "فيما يخص الإداريين في المدارس والمديريات والوزارة ومن لم تصرف لهم النسبة المتفق عليها، فإنها ستصرف مطلع الأسبوع المقبل".

وثمنت الوزارة ما تم تنفيذه، وقالت إنها تتابع التنفيذ للبقية.

ودعت الوزارة إلى انتظام الدوام المدرسي من صباح الأحد المقبل 9 نيسان الجاري.