الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لأمين سر "فتح" في تقوع موسى أبو مفرح

وطن: جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري لأمين سر حركة "فتح" موسى أبو مفرح في تقوع شرق بيت لحم، للمرة الثانية على التوالي لمدة 4 اشهر.

وصادق قاضي عسكري في محكمة "عوفر" العسكرية على القرار الصادر من قبل جهاز الشاباك الإسرائيلي، معتمداً على ما يسمى بالملف السري الذي يحظر على الأسير ومحاميه من الاطلاع عليه، بدعوى الحفاظ على مصادر المعلومات الواردة فيه، إلا أن ممثل النيابة العسكرية ادعى بأن أبو مفرح يشكل خطراً على أمن المنطقة التي يعيش فيها وهو من كوادر منظمة "فتح" الإرهابية، بحسب زعمه.

يشار إلى أن أبو مفرح من بين النشطاء الملاحقين للاعتقال الإداري، إذ اعتقل لنحو عامين في العام 2020، وأعيد اعتقاله بعد عدة أشهر.