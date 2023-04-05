أوقاف القدس: لن يُغلق الأقصى بوجه المعتكفين طيلة شهر رمضان

وطن: أكد مجلس الأوقاف في القدس، اليوم الأربعاء، أن المسجد الأقصى لم ولن يغلق في وجه المعتكفين، طيلة أيام وليالي شهر رمضان المبارك 1444- 2023.

ودعت الأوقاف الإسلامية، كل المسلمين والفلسطينيين لإعمار الأقصى والرباط فيه، مستنكرة بشدة الاعتداءات الغاشمة التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ليلة أمس وفجر اليوم.

واعتدت قوات الاحتلال بوحشية، على المعتكفين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، وأصابت العشرات من جرّاء ذلك، بينما اعتقلت أكثر من 600 شخص.