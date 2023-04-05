"كهرباء القدس" تلتقي رئيس لجنة زكاة بيت لحم وتستمر في توزيع طرودها الغذائية ضمن حملة رمضان الخير 2023

رام الله – وطن: قامت شركة محافظة القدس اليوم وبتوجيهات من رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام المهندس هشام العمري بزيارة للجنة زكاة بيت لحم، حيث التقى مدير العلاقات العامة الخارجية والبروتوكول في الشركة السيد فراس جبران بالسيد محمد أبو الحوّر رئيس لجنة زكاة بيت لحم.

وقدم أبو الحور الشكر لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام على هذه اللفتة الجميلة والخطوة الهامة خلال شهر رمضان المبارك في محافظة بيت لحم والتي تأتي لتعزيز امكانيات هذه اللجان ودعم عملها الإنساني، وايضا تعزيز صمود العائلات الفقيرة والمستورة الحال الموجودة في المدينة من خلال لجنة زكاة بيت لحم.

وفي ذات السياق جدد جبران من جانبه التأكيد على الدور الوطني للشركة وتأكيدا على المسؤولية الاجتماعية في موضوع توزيع الطرود الغذائية من خلال حملة رمضان الخير التي باتت تقليدا سنويا تعمل عليه الشركة المقدسية كل عام.