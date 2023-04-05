مصرع طفلة بحادث دهس في قلقيلية

وطن: لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين مصرعها إثر تعرضها لحادث دهس على الطريق الواصل بين بلدتي سنيرية وبديا جنوب مدينة قلقيلية .

وأوضح العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأن شرطة محافظة قلقيلية تلقت بلاغاً عصر اليوم يفيد بوقوع حادث سير دهس تعرضت له طفلة تبلغ من العمر عامين على الطريق الواصل بين بلدتي سنيرية وبديا بمحافظة قلقيلية وتم نقلها بحالة حرجة إلى مشفى سلفيت الحكومي وأعلن الأطباء عن وفاتها لاحقاً.

وأضاف العقيد ارزيقات أنه تم القبض على السائق المتسبب بالحادث وإبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.