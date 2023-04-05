الاحتلال يفرج عن عدد من المعتكفين الذين تم اعتقالهم في المسجد الاقصى

وطن: افرجت قوات الاحتلال اليوم الاربعاء عن عدد من الشبان الذين تم اعتقالم من داخل المسجد الاقصى بعد الاعتداء عليهم بالضرب المبرح فجر اليوم الاربعاء.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيانها ، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت أكثر من 400 مصل خلال عدوانها على المسجد الأقصى المبارك والمعتكفين فيه.

وأوضحت الهيئة نقلا عن محاميها اليوم الأربعاء، أن من بين المعتقلين جرحى، أصيبوا خلال اقتحام قوات الاحتلال للأقصى، والتي أطلقت الرصاص والقنابل الغاز صوب المعتكفين، الذين تعرض عدد منهم للضرب بوحشية.

وأضافت أنه جرى نقل المعتقلين إلى مركز توقيف "عطروت" للتحقيق، وتوقعت الافراج عن معظمهم بشرط الابعاد عن المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وكان عشرات المصلين والمعتكفين أصيبوا، الليلة، عقب اقتحام قوات الاحتلال المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وإطلاقها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام، والصوت صوبهم.