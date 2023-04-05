اشتية: إسرائيل تضرب بعرض الحائط الأعراف والمواثيق الدولية بانتهاكها حرمة الأماكن المقدسة

وطن: استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في مكتبه برام الله، رئيس مكتب تمثيل كندا لدى دولة فلسطين السفير ديفيد دا سيلفا، وأطلعه على آخر التطورات وانتهاكات الاحتلال، كما بحث معه تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وشدد رئيس الوزراء على أن "إسرائيل"، بانتهاكها حرمة الأماكن المقدسة والعبادة وما شهدناه من اعتداءات على المصلين والمعتكفين في المسجد الأقصى المبارك، تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق الدولية والقانون الدولي والإنساني في فلسطين.

وطالب اشتية المجتمع الدولي بالضغط على "إسرائيل" لوقف إجراءاتها وانتهاكاتها كافة بحق شعبنا، وإلزامها بجميع الاتفاقية الموقعة معها.

وبحث رئيس الوزراء مع الممثل الكندي تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 لحماية حل الدولتين والحفاظ عليه، مشيرا إلى أهمية تعزيز التبادل التجاري وتشبيك القطاع الخاص بين البلدين.

وثمن اشتية الدعم الكندي المقدم لقطاع العدالة في فلسطين، وتمكين المرأة، والأعمال، والمساعدات الإنسانية، والأونروا، مشددا على ضرورة فتح مزيد من آفاق التعاون، وتقديم كندا دعما لعدد من المشاريع التنموية التي تساهم في خلق فرص عمل خاصة بين صفوف خريجي الجامعات، وتقديم المساعدات في بناء جامعة نابلس للتعليم والتدريب المهني والتقني.