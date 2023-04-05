تفعيل القبّة الحديدية شمال فلسطين المحتلة.. جيش الاحتلال يقول انه ناجم عن "خطأ" ومستوطنون يؤكدون رؤيتهم طائرة مسيرة

وطن: سمع في شمال فلسطين المحتلة - الجليل الأعلى، عصر اليوم الأربعاء، دوي انفجارين على الأقل إثر إطلاق صاروخين من القبة الحديدية نحو أهداف قالت المصادر العبرية يرجح انها طائرة مسيرة، قبل ان تتراجع لاحقا .

وقالت مصادر عبرية ان جيش الاحتلال يحقق باحتمالية الخطأ التي فعّلت منظومة القبة الحديدية.

ووفقا لمصادر صحافية عبرية لقد "تم تفعيل القبة الحديدية (...) عن طريق الخطأ".

وكان قد اشتُبه بأن طيارة مُسيّرة اخترقت المجال الجوي لفلسطين المحتلة قادمة من لبنان أو سورية.

لكن مصادر عبرية نقلت عن مستوطنين من شمال فلسطين المحتلة تاكيدهم رؤيتهم لطائرة تحلق في السماء قبل تفعيل القبة الحديدية، وهذا يخالف بيان جيش الاحتلال الذي قال انه تم تفعيل صفارات الإنذار والقبة بطريق الخطأ.