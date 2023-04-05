المنظمات الاهلية توقع اتفاقية مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

رام الله - وطن للانباء: وقعت شبكة المنظمات الاهلية بمقرها برام الله ظهر اليوم اتفاقية مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون ضمن مشروع تعزيز قدرات الشبكة ومؤسساتها في المناصرة والسياسات والاتصال لتقوية دورها باعتبار المجتمع المدني المحرك الاساس للتغير، والحماية ويهدف المشروع للوصول باجراءات عملية على المستوى المحلي بالشراكة والتنسيق والتعاون بين مختلف المكونات المجتمعية والرسمية للعمل بوتيرة اكثر فعالية لحماية منظومة الحقوق من جهة، وتعزيز الدور المناط بالمجتمع المدني في اطار مراقبة السياسات وخطط التنمية، والعمل على تفعيل ادوات الضغط والمناصرة المختلفة في ظل غياب الجهات الرقابية والمجلس التشريعي، والعمل على توحيد الجهود وصولا لاستراتيجية موحدة تحدد الاولويات على المستوى الوطني في ظل التحديات الجسيمة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني .

وتباحث الجانبان اهم القضايا المتعلقة بسبل تطوير العمل وتعميق عرى الشراكة في مواجهة التحديات، وبضمنها العمل على تقوية المجتمع المدني الفلسطيني، وبناء قدرات المؤسسات ووضع الاولويات التي من شأنها تقوية اواصر العلاقة، والعمل على الجمع بين الاهداف الاساسية لفهمومي المساعدات الانسانية والتنمية ضمن الخطط والبرامج الجاري العمل عليها، وادوات المناصرة على المستوى المحلي والدولي لتحقيق النتائج المرجوة على الارض، واحداث التأثير في السياسات عبر عدة مستويات بما فيها تفعيل دور القطاعات الصحة، والتعليم والزراعة، والحماية الاجتماعية اضافة للجان المراة والشباب والثقافة، وتطبيق قواعد مدونة السلوك التي جرى اقرارها، والعمل على تعزيز مباديء النزاهة والشفافية في عمل المؤسسات الاهلية .

ووقع الاتفاقية عن الشبكة د. محمد العبوشي رئيس اللجنة التنسيقية للشبكة بحضور المديرة التنفيذية دعاء قريع وطاقم العمل فيها فيما وقعها عن الوكالة السويسرية فيليب بوتلير مسؤول التعاون الدولي، وعن مكتبهم في فلسطين تيري بلاطة وتأتي في اطار التعاون السابق المستمر .

ومن المقرر ان يستمر المشروع عامين من العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة حيث ثمن الجانب السويسري اهمية العمل مع الشبكة دورها الهام في اطار العمل الاهلي الفلسطيني .