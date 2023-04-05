عضوا "كونغرس" يطالبان بايدن باتخاذ إجراءات لمحاسبة الاحتلال

وطن: يواصل كل من النائبين في "الكونغرس" الأمريكي جمال بومان والسيناتور بيرني ساندرز، حملة تهدف إلى إيصال رسالة الى إدارة الرئيس جو بايدن، تطالبها باتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين.

ومن المقرر أن تنتهي هذه الحملة يوم العاشر من الشهر الجاري، وجاءت في ظل تصاعد العنف الذي تمارسه دولة الاحتلال في الضفة الغربية، وسن حكومة الاحتلال اليمينية سياسات تزيد من ضم الأراضي، وتنكر الحقوق الفلسطينية، وفي ظل تأخر الولايات المتحدة في اتخاذ إجراءات ضدها.