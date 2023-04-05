مركز "مساواة" ينفي بشكلٍ قاطعٍ صدور أي استطلاع رأي عن المركز حول إضراب المعلمين

وطن: نفي المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" وبشكل قاطع صدور أي استطلاع رأي عن المركز حول إضراب المعلمين.

وقال مركز "مساواة" في بيان له ان الاستطلاع المُفبرك ونشره هو محاولة لاستهداف المركز والمواطنين/ات الذين وقفوا مع المعلمين/ات في مطالبهم العادلة، لذا وجب التنويه.

وأكد إبراهيم البرغوثي، المستشار السياساتي والقانوني في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء- مساواة، أن ما اسماهم خفافيش الليل يحاولون العبث والوقيعة بين مساواة والمعلمين والمعلمات، مشيراً في الوقت ذاته الى أن ذلك يمثل محاولة خبيثة سخيفة مكشوفة، ولا تخفى على كل ذي عقل وبصيره، ومؤكدا في ذات السياق بأن “مساواة” تجدد على دعمها واسنادها لمطالب المعلمين /ات النقابية والحقوقية.