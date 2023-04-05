الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث عدوان الاحتلال للمسجد الأقصى

وطن: قالت الجامعة العربية إنها ستعقد اجتماعا طارئا بعد ظهر اليوم الأربعاء لبحث عدوان شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى.

ودعا الأردن لعقد الاجتماع بالتنسيق مع مسؤولين مصريين وفلسطينيين.

ونددت الجامعة العربية في وقت سابق بالاقتحام الذي تم قبل الفجر.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أشارت فيه إلى أن دعوتها للاجتماع جاءت بالتنسيق مع فلسطين ومصر.

وبحسب البيان، يأتي الاجتماع "في ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك، جراء اقتحام شرطة الاحتلال للحرم القدسي الشريف، والاعتداء عليه وعلى الموجودين فيه".

وأكد البيان استمرار التحرك على المستوى العربي ضمن سلسلة الإجراءات والاتصالات والتنسيق الذي تقوم بها المملكة، لوقف "الاعتداءات الإسرائيلية التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وتصرفا مرفوضا ومدانا يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها".

ولفت البيان إلى أن المملكة ستستمر وبالتنسيق مع العرب على اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات التي من شأنها “وقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير، والتحذير من مغبته، وتحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعاته، التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة”.