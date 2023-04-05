قادة الاحتلال يحرضون على هجوم عنيف على قطاع غزة وشن عملية سور واقي 2

رام الله - وطن: دعا أعضاء في مجلس الاحتلال الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) لتغيير معادلة الرد مع قطاع غزة وتنفيذ حملة اغتيالات ضد قادة المقاومة، عقب إطلاق رشقات صاروخية تجاه مستوطنات الغلاف بعد الاقتحام الوحشي للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المعتكفين داخله.

وقال وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي المتطرف "بتسليئيل سموتريتش"، إنه يتوجب تغيير معادلة الرد تجاه غزة عبر ضربات موجعة أكثر، داعيا لتنفيذ عملية "السور الواقي 2" شمالي الضفة الغربية المحتلة ضد المقاومة، على غرار العملية التي نفذها جيش الاحتلال عام 2002 في أرجاء الضفة.

من جانبه، دعا وزير امن الاحتلال القومي المتطرف "إيتمار بن غفير" إلى عقد اجتماع طارئ للكابينت الذي لم يعقد منذ شهرين، وتنفيذ حملة اغتيالات ضد قادة المقاومة في القطاع.

وقال "بن غفير" تعقيبًا على تصعيد الليلة الماضية: "طلبت عقد اجتماع للكابينت في أعقاب أحداث الليلة، يجب على الحكومة الرد بقوة على إطلاق الصواريخ، صواريخ حماس بحاجة لرد أكبر من استهداف الكثبان الرملية وأماكن غير مأهولة، يعرف الجيش جيداً الهدف وحان الوقت لإسقاط رؤوس في غزة".

وأضاف "بن غفير" أنه على "الحكومة تحديد سقف للثمن الذي ستدفعه غزة لقاء أي صاروخ وأنه يجب انتهاج معادلة صارمة تلزم الرد الجدي على كل صاروخ".

من ناحيته، قال وزير جيش الاحتلال الأسبق "بيني غانتس" إنه يشد على أيدي مستوطني غلاف قطاع غزة ويثق بقدرة الجيش على استعادة الهدوء بقوة وبحزم، عبر "الاستهداف المؤلم" للفصائل الفلسطينية.

وأضاف "صباح قاسٍ لغلاف غزة، هذه تذكرة لمن يريد أن يتذكر بأنه لا يمكن القيام بمكسب سياسي من الأمن في الشرق الأوسط، لا يمكن لإسرائيل أن تسمح لنفسها بوجود وزير جيش مع وقف التنفيذ في ظل هكذا تحديات".

فيما دعا زعيم المعارضة "يائير لبيد" لعدم عقد الكابينت لاحتوائه على شخصيات متطرفة لا خبرة لها في الأمن، وأنه يفضل إدارة التحديات الأمنية بطاقم مقلص بعيدًا من الكابينت.