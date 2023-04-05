شرطة الاحتلال تطالب المستوطنين بحمل سلاحهم

وطن: في ظل تصعيد الاحتلال في المسجد الأقصى في القدس المحتلة، بعدما بادرت الشرطة إلى اقتحام المسجد والاعتداء على المصلين فيه واعتقال المئات منهم، قبيل فجر اليوم، الأربعاء، طالبت شرطة الاحتلال المستوطنين الذين بحوزتهم رخصة سلاح بأن يحملوا سلاحهم معهم إلى أي مكان يتوجهون إليه خلال أيام عيد الفصح اليهودي، الذي يبدأ مساء اليوم ويستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل.

وطالبت الشرطة هؤلاء المستوطنين "بالقدوم مسلحين إلى صلوات العيد في الكُنس، واحملوا السلاح عندما تخرجون للتنزه ".

وتدعي شرطة الاحتلال و"الشاباك" أنه وصلت إليها "عشرات الإنذارات" حول تخطيط لعمليات ينفذها فلسطينيون في الداخل المحتل وفي المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وتقول الشرطة إنها عززت قواتها وقوات حرس الحدود عند الحواجز العسكرية من أجل منع دخول فلسطينيين إلى الداخل المحتل. وأعلنت سلطات الاحتلال عن فرض إغلاق على الضفة الغربية والمعابر في قطاع غزة، بدءا من مساء اليوم.