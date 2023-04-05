الاحتلال يصيب مواطنا ويعتقل آخرين خلال اقتحام نابلس

وطن: أصيب، فجر اليوم الأربعاء، مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واعتقل آخران، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس.

وأفاد مدير الاسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، بأن مواطنا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في قدمه خلال اقتحام الاحتلال لشارع ابن رشد في المدينة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما حاصرت قوات الاحتلال منزلا في الشارع ذاته واعتقلت المواطن ثائر الأغبر من داخله، كما اعتقلت المواطن محمود حناوي من المدينة.