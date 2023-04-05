المبادرة الوطنية : لن تردع الاعتداءات الإجرامية على المسجد الأقصى إلا بمقاومتها وفرض المقاطعة على الحكومة الفاشيبة التي ترتكبها

وطن: قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية إن اعتداءات قوات الاحتلال وعصابات بن غفير الفاشية على المصلين في المسجد الأقصى جريمة لا تغتفر والشعب الفلسطيني سيحمي بأجساد أبناءه المسجد الأقصى وقدسيته، وندعو كل من يستطيع من جماهير شعبنا للنفير للمسجد الأقصى، وكل ساحات فلسطين موحدة في الدفاع عنه.

وأدانت حركة المبادرة الوطنية في بيان وصل وطن نسخة عنه الاعتداء الإجرامي على المصلين والنساء في المسجد الأقصى المبارك الذي قام به جيش الاحتلال وتدنيس الأماكن المقدسة والاعتداء بالضرب المبرح وإطلاق القنابل الصوتية وقنابل الغاز داخلها وإصابة واعتقال المئات منهم في جريمة همجية تجاوزت الخطوط الحمراء، إضافة للخراب المتعمد لمختلف المرافق بما العيادة الطبية التابعة للمسجد الأقصى.

وقالت المبادرة أن هذه الجريمة النكراء كغيرها من جرائمه الوحشية نفذها جيش الاحتلال بتوجيهات الفاشيين بن غفير وسموتريتش وغيرهم من أقطاب الحكومة العنصرية الفاشية المنفلتة من عقالها التي لا تتقن إلا لغة الإجرام في التعامل مع شعبنا الفلسطيني.

وأردفت المبادرة أن هذا الإجرام المتواصل والاستهداف المتعمد للقدس واستباحة الأماكن المقدسة فيها وصولا لتحقيق الأهداف الخبيثة للفاشيين العنصريين بمحاولة تهويدها لن تتوقف إلا بمقاومتهم وملاحقتهم وفرض العقوبات والمقاطعة عليهم.

ودعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية جماهير شعبنا في القدس وفي كل مكان في فلسطين لهبة شعبية عارمة للتصدي لهذه الحرب المفتوحة عليه وتصعيد وتيرة المقاومة، مشددة على أن المقاومة الباسلة ومعها شعبنا لم ولن يقف مكتوف الايدي إزاء ما يتعرض له ومقدساته.

وأكدت حركة المبادرة أن الدفاع عن القدس وحمايتها وحماية أبناء شعبنا فيها وفي كل مدينة وبلدة في فلسطين لا يتأتى إلا من خلال الوحدة في إطار قيادة وطنية موحدة على أساس استراتيجية وطنية كفاحية مقاومة.