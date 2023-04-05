إسطنبول تستضيف برنامج التجربة في الموسم الأول

وطن: يقدم الخبير الدولي في إسعاد العملاء، عماد هزيم، برنامجاً رمضانياً جديداً، يشكل التجربة الأولى في الوطن العربي، وذلك من خلال ربط مفاهيم إدارة التجربة وخدمة العملاء الحديثة مع التعاليم الدينية الإسلامية، وقصص الصحابة.

برنامج "التجربة"، هو الاسم الذي اختاره هزيم ليطلقه على برنامجه الأول من نوعه، والذي يبث عبر منصات التواصل الاجتماعي، وبمدة زمنية لا تزيد عن 70 ثانية فقط ويعكس هزيم تجربته الدولية الفنية لتعزيز مفهوم تجربة العميل وجعله جزأ من ثقافة الأعمال.

ويسلط البرنامج الضوء على قصص النجاح في مجال تقديم خدمات وتجارب العملاء في السوق المحلية والعربية، بحيث يسهل فهم مجال تطوير تجربة العميل، بغية إسعاد الجماهير وتقديم خدمات تفوق توقعاتهم، حيث استند في الموسم الأول من البرنامج إلى سيرة الصحابة والتعاليم الدينية الإسلامية في تقديم تجربة مميزة للمجتمع.

وتأتي فكرة البرنامج لتكون فكرة للشركات والمؤسسات الفلسطينية و العربية، لتدلها على طريق إسعاد العملاء، بطرق بسيطة ومرتكزة على سيرة المسلمين الأوائل والدين الإسلامي، بما يضمن تقديم الخدمة للعميل وإسعاده، وتحقيق الربح للشركات.

ويرى الخبير الدولي هزيم أن الفارق بين المنتجات والخدمات لم يعد موجوداً، بالتالي فإن العمل يجب أن يكون على أسلوب طرح التجربة، بحيث يكون مشوقاً ومميزاً، بالتالي ظهرت الحاجة لإدارة تجربة المتعاملين كأداة لخلق ميزة تنافسية للشركات.

ويؤكد هزيم أن الاستفادة من تعاليم الإسلام والاطلاع على تجارب الإسلامية يمكن الاستفادة منها في علم خدمة الجمهور وإسعادهم في الوقت الحالي.

ويطمح هزيم إلى انتاج مواسم عدة من برنامج التجربة بأفكار مختلفة، لتعميم هذه الثقافة في المجتمع الفلسطيني والعربي خاصة للشركات والمؤسسات التي تتعامل مع الجمهور، حتى يكون دليلاً للشركات لإيصال الجمهور لأعلى مستويات السعادة والراحة.

شكر هزيم شركة بوابة أريحا للتطوير العقاري إحدى شركات أركان على دعمهم ورعاية انتاج الموسم الأول من برنامج التجربة الذي صوّر جزء كبير منه في مدينة إسطنبول التركية.